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Sezar Uğur Soy 25. yılını sahnede kutlayacak

24 Ağustos 2019

İSKELE’YE EĞLENCE YAŞATACAK: Müzik yaşamını İngiltere ve Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı ünlü sanatçı Sezar Uğur Soy 25. sanat yılını İskele’deki Boğaz Hotel bünyesinde hizmet veren Körfez Restaurant’ta kutlayacak

 

Müzik yaşamını İngiltere ve Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı ünlü sanatçı Sezar Uğur Soy, İskele’de hizmet veren Boğaz Hotel’de bulunan Körfez Restaurant’ta sevenleriyle buluşuyor. 30 Ağustos Cuma gecesi sahne alacak olan başarılı sanatçı, konserinde 25. Sanat yılını da kutlayacak.

Sezar bu anlamlı gecede geniş repertuarı ve farklı tarzı ile izleyicilere tam “Bir Fasıl Gecesi” yaşatacak. Gecede Türkiye’nin ünlü aranjörü ve ses yönetmeni Suat Aydoğan da konuklar arasında yerini alacak. Sezar Uğur Soy’un çeyrek asırlık gurur gecesine katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor.

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