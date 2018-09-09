Beş yılda bir yolu yapamadık

Lefke-Güzelyurt duble yolunun temelinin atılmasının üzerinden beş buçuk yıl geçti. O günden bugüne 6 başbakan değişti ancak bu yolun kaderi değişmedi

GEREKÇE ARA EMRİ: Temeli yaklaşık beş buçuk yıl önce atılan 19 kilometrelik yol hala tamamlanamadı. O günden bugüne birçok hükümet değişti ancak yol tamamlanamadı. Yolun tamamlanamamasına 300 metrelik alan için alınan ara emri gerekçe gösteriliyor

5 YIL ATIL KALDI: Beş yıl boyunca tamamı atıl kalan yolun 10 kilometrelik Güzelyurt-Doğancı bölümü geçen ay içinde hizmete açıldı. Yolun geriye kalan bölümünde ise ara emrinin alındığı 2015 yılından bugüne kazma dahi vurulmadı

SİVİL TOPLUM ÖFKELİ: Ara emri gerekçe gösterilerek yol çalışmalarının yıllardır durdurulmasına öfkelenen sivil toplum örgütleri eyleme hazırlanıyor. Lefke Platformu yarın kaymakamlı önünde yolun tamamlanması ve ilçe sorunlarına çözüm talebiyle eylem yapacak

Lefke-Güzelyurt Duble yolu, temel atma töreninin üzerinden 5 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen tamamlanamadı. İrsen Küçük hükümeti döneminde 2013 yılında dönemin Türkiye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binalı Yıldırım’ın da katılımıyla temeli atılan 19 kilometrelik yol istimlak için açılan ara emri davasına takıldı. Mahkeme Lefke’de bahçesi yol güzergahında kalan bir yurttaşın istimlak parasına itiraz ederek açtığı dava sonucu ara emri verdi.

Beş buçuk yılda sorun çözülemedi

Aradan geçen beş buçuk yılda devlet bu bahçe sahibi ile sorunlarını halletmediğinden ara emri geçerli geçerliliğini sürdürüyor. Milyonlarca TL harcanan yol ise adeta atıl durumda bekliyor.

Doğancı-Güzelyurt anayolu açıldı

Yolun sorunsuz olan Doğancı-Güzelyurt arasındaki bölümü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının girişimleri sonucu geçen ay trafiğe açıldı. Toplamda 19 km olması hedeflenen Güzelyurt Lefke yolunun yalnızca 6.5 kilometrelik bölümü olan Doğancı-Lefke arası beş buçuk yılda kullanılabilir oldu.

Pazartesi eylem var

Lefke Belediye Başkanı ve Lefke sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Lefke Platformu Lefke-Güzelyurt Duble yolunun hizmete girmesi talebi ve Lefke’nin 6 ilçe olmasının gerekenlerin yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapacak. Eylem Lefke Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilecek.

300 metre için bütün yol durdu

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Lefke Platformu’na üye sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Lefke-Güzelyurt Duble anayolunda ara emri bulunan 300 metrelik alan dışında kalan yolun bir an önce tamamlanmasını talep ediyor. “300 metre için bütün yolu durdurdular” diyen sivil toplum örgütü temsilcileri, devletin 5 buçuk yılda bir ara emri sorununu halledememesine de sitem etti. Örgütlerin temsilcileri, devleti sanki tüm yol güzergahında ara emri varmış gibi davranmakla suçladı.

Vehit Nekipzade:Devlet ara emrine sığındı

Güzelyurt-Lefke Duble yolu üzerindeki, bahçesinin istimlak kararına itiraz ederek ara emri alan yurttaşın avukatı Vehit Nekipzade, devletin ara emrine sığınarak yapması gerekenleri yapmadığını savundu. Havadis’e konuşan Nekipzade, Güzelyurt-Lefke Duble yolunda ara emri alınan parsel dışında yapılacak çok iş olduğunu ancak ara emrine sığınılarak hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Vehit Nekipzade, şöyle konuştu:

“Güzelyurt-Lefke Duble yolu 2013 Mayıs ayında başladı. Bu yol güzergahında yaklaşık 1000 dönüm arazi etkinlenmiş olacak Cengizköy-Gemikonağı arasındaki kısımda benimde müvekkilim olan Lefkeli bir bahçe sahibinin almış olduğu bir ara emri var. Güzelyurt-Lefke anayolunun Doğancı’ya kadar olan kısmı bazı aksaklıklar olmasına rağmen açılmış bulunmaktadır. Doğancı çemberinden Lefke’ye kadar olan kısımda Lefke’de ara emri alınmış olmasına rağmen bu güzergahta yapılması gereken bir çok iş vardır, ancak bu ara emrine sığınılarak yapılması gereken işler halen yapılmıyor. Kargot deresinde köprü yapıldı ve batı da Cengizköye kadar 100 metre uzaklıkta yapılması düşünülen çember vardır ve orada ara emri olmamasına rağmen bu çember henüz yapılamadı. Cengizköy’den Batıya doğru gidilince eski Cengizköy-Lefke anayoluna bağlantı yolları ve biraz daha ileride Cengiz Topel Hastanesine yapılması düşünülen bağlantı yollarında sorun yokken bu yollarda yapılmış değildir. Müvekkilim bahçe sahibinin bahçesinin olduğu yerde ara emri alınan yer 100 metrelik bir yerdir ve buradan Gemikonağı’na gidildiği zaman da yapılacak olan sorunsuz birçok yer ve Gemikonağı’na yapılacak olan ve burada da sorun olmayan çember için herhangi bir çalışma başlatılmış değildir. Müvekkilimin ara emri aldığı bahçe dışında herhangi bir ara emri alınmış yer yoktur. Bazı yerlerde itilaflı yerler vardı ancak ara emri alınmadı ve mal sahipleri tarafından yol yapımına izin verilmiştir. Ara emri olan yer dışında yolun yapımında herhangi bir engel yoktur ve yol çalışmaları yapılabilecek durumdadır”

Lefke Platformu üyeleri ne dedi?

Aziz Kaya: Yapılacak çok şey var (Lefke Belediye Başkanı)

Güzelyurt- Lefke yeni çift yolu 2013 yılında yapımına başlandı. Ancak 2018 yılına gelmemize rağmen yolun tümü tamamlanarak trafiğe açılamadı. Güzelyurt-Doğancı arasındaki kısım tamamlanarak, ışıklandırılması yapılmadan

trafiğe açılmış bulunmaktadır. Doğancı- Lefke arasındaki kısım da üç yerde sorun olduğu ve bunlardan bir bahçe sahibinin aldığı ara emri var. Ara emri alınan yer dışında yapılabilecek çok işler olmasına rağmen bu çalışmalar yapılmamaktadır. Örneğin Cengizköy ve Gemikonağına yapılması gereken çemberler, Cengiz Topel HAstanesine bağlantı ve Lefke’ye bağlantı yolları yapılabilecek bir durumdadır. Ancak bu işler yapılmayıp durmuş vaziyettedirler. Bu yol için biz Belediye olarak sık sık devlet yetkilileri ile temaslardayız. Zaten bakanlar ve ilgililer devamlı bu yolu gelip görmekte, tamamlayacağız diyorlar ancak yolu tamamlayamadılar. Bu da sürekli bakanların değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Ara emri alınan kısım dışında tüm çalışmalar yapılabilecek bir noktadadır. Bu yol devlet ihalesi olduğundan bizlerin bu yol için yaptırım gücümüz yoktur. Ama bizler sürekli konuyu takip etmekteyiz.

Turgay Özersoy: Eski yol trafiği kaldırmıyor (Lefke Muhtarı)

Bu iş çok uzadı. 5 yılı geçti yol henüz açılamadı. Şimdi kullandığımız Lefke-Güzelyurt anayolu 1990 yılında yapılan yoldur ve o döneme göre trafiği kaldıran bir yoldu. Günümüzde nüfusun ve araç sayısının artması, LAÜ nünde nüfusunun artması ile bu yol trafik akışını kaldırmıyor. Şimdi kullandığımız yolda çok sayıda ölümlü trafik kazaları oldu, ağır yaralanma ve hasarla sonuçlanan kazalar oldu ve halen de olmaktadır. Halkımın bana yaptığı şikayetlerde yolun artık trafiği kaldırmadığı ve 2013 yılında yapımına başlanan yolun tamamlanarak trafiğe açılmasını istemektedirler. Bu yolun acilen tamamlanması ve trafiğe açılması gerekmektedir.

Teoman Oktay: Mahkeme neden bu sorunu çözmedi? (Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü )

Biz STÖ’leri şimdiki Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanı daha göreve yeni başladığı dönemde kendisini ziyaret ettik . Bakan da bize ziyarette yolun bir bütün olduğunu ve en kısa bir dönemde yolun tamamlanacağını söyledi. Bakan bize bu yol üzerinde bir istimlak konusu ve ara emri alınmış olduğunu ve STÖ’leri olarak bizlerden yardım istedi. STÖ’lerden temsilciler ilgili mal sahibi ile görüştüler ve bakana bu görüşme detaylarını aktardılar. Bu ara emri 2015 yılında alınan bir ara emridir ve çok uzun bir süre oldu, mahkeme neden bu sorunu çözemedi bunu anlamış değiliz. Bu konun araştırılması gerekir. Mahkeme olumlu veya olumsuz bir karar vermelidir. Bu konu ilelebet bu şekilde sürmesi yanlıştır. Lefke – Güzelyurt şimdiki yol bugünkü nüfus artığı ile bu trafiği kaldırmıyor ve Allah etme bu yolda bir kaza olur ve biri ölürse başta Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı ve ilgili mahkeme sorumludur. Vicdanen bu bedeli ödemelidirler. İlgili bakanın bu yolu bir an önce tamamlatması ve trafiğe açması gerekmektedir. Ara emri alınan kısım dışında bu yolda çok yapılacak işler vardır.

Mehmet Türkay Fotalı: Eski yol trafiği kaldırmıyor (Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği)

Geçmiş dönemin ulaştırma bakanı bu yolun tümünün 15 Kasım 2016’da açılacağını söyleyip durdu ve yol ne 15 Kasım da ne de başka bir zamanda açılamadı. Şimdiki hükümetin Ulaştırma bakanı göreve geldiği zaman kendisini STÖ’leri olarak ziyaret ettik. Bize yol tamamlanacak demesine rağmen daha sonra ara emrini öne sürerek devamlı kaçtı ve bizlerle alay etti. Söz konusu ara emri alınan bahçe sorun olarak göstererek Gemikonağı’na kadar olan kısmı tamamlamayarak, Güzelyurt’tan Doğancı ya kadar olan kısmı yarı buçuk tamamlayarak ışıklandırma bile yapmadan alel acele yolu trafiğe açtı. Şimdi kullandığımız Lefke-Güzelyurt anayolu artan araba sayısını trafik olarak kaldırmamakta ve birçok insanımızı bu yolda ölümlü trafik kazası yaparak kaybettik ve halen kaybetmeye devam etmekteyiz. Her geçen gün şimdiki yolda ağır yaralanma ve hasarlarla birçok kazalar olmaktadır. Cengiz Topel anıtının önündeki keskin viraj adeta bir trafik canavarıdır ve birçok insanımız bu virajda öldü. Ara emri alınan kısım dışında tüm yol yapılabilir ancak bunu yapmaktan kaçınmaktadırlar. Acilen ulaştırma bakanı ve diğer devlet yetkilileri duruma el atmalı ve bu yolu insanların hizmetine açmalıdırlar. Yoksa ölüm yolu dediğimiz şimdiki anayolda olası ölümlerden kendileri sorumlu olacaktır.

Hasan Karlıtaş:9 kilometrelik yolu bitiremediler (Lefke Turizm Derneği Başkanı)

Lefke Turizm Derneği olarak Mayıs 2013 yılında yapımına başlanılan 19 kilometrelik Lefke-Güzelyurt çift şerit anayolunun Güzelyurt-Doğancı arasındaki 10 kilometrelik kısmı tamamlanarak açıldı. Doğancı-Lefke arasındaki 7 kilometrelik yol tamamlanarak açılamadı. Sebep ne isterse olsun alınan ara emri devlet tarafından çözülerek 7 kilometrelik yol tamamlanmalıdır. Lefke ilçesinin nüfusu her geçen gün LAÜ öğrencileri ve bölgemizi ziyaret edenler tarafından artarak devam ettiğinden şimdi kullandığımız ana yol yetersiz kalmaktadır. 2013 de yapımına başlanan bu yol tamamlanarak açıldığı zaman bölgemize ulaşım çok rahatlayacak. Mesafe süre olarak ve en önemlisi trafik daha güvenli olarak bu yoldan sağlanacak. Bu yolun tamamının açılması bölgemiz turizmine de çok büyük katkı sağlayacak. Güzelyurt-Doğancı arasına kadar açılan yol, Lefke’ye kadar devam etmediğinden bu proje yarım kalmış bir proje olarak ortada durmaktadır. Bu yolun acilen tamamlanarak hizmete açılması gerekmektedir.

Gürsel KARAGÖZLÜ