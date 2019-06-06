Berkay’dan her tatta bayram şekeri

ÜLKEMİZDEN EV SATIN ALDI:

Adı Arda Turan’la mahkemeye kadar uzanan darp olayıyla uzun süre gündemden düşmeyen Berkay, Vuni Palace & Viva Casino’daki Bayram konserinde ülkemizden ev satın aldığını dile getirdi

Ünlü sanatçı Berkay, bayramın ilk gecesi Vuni Palace & Viva Casino’nun yemekli kutlamasının sesi oldu. Berkay öncesinde sahne alan Serdar Tuksal sofra keyfine saksafonu ve şarkılarıyla ayrı bir lezzet katarken dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Sahne sırası Berkay’a geldiğinde ise konuklar her telden eğlenceyle bayram neşesi yaşadı. Arda Turan tarafından talihsiz bir darp vukuatına uğrayarak konuyu mahkemeye taşıyan ve üzücü haberlerle uzun süre gündemde konuşulan Berkay konseri boyunca pop müzikten, rock müziğe, rap müzikten türkülere varıncaya kadar geniş bir yelpazeyle konukları kendinden geçirdi.

Berkay şarkı aralarında Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirtmeden de geçmedi. Ülkemizden bir ev satın aldığını belirten Berkay Kıbrıs’la bağlarını daha da güçlendireceğinin sinyallerini vermiş oldu. İki saati aşkın bir süre sahnede kalan sanatçı sadece kendi performansıyla değil, geniş orkestrasıyla da kulakların pasını silmeyi başardı.