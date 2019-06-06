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Prag’da yolsuzluğa karşı dev öfke

6 Haziran 2019

Çekya’da son 30 yılın en büyük protestoları gerçekleştirildi. Başkent Prag’da toplanan 120 bin kişi, Başbakan Andrej Babiş’in istifasını istedi. Babiş, AB fonlarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Çekya Başbakanı Babiş, holdinginden kar ettiği için şirketlerine verilen milyonlarca avroluk AB fonlarının geri istenildiğinin ortaya çıkmasıyla zorda. Önceki gün Prag’da yüz binler Babiş’in istifası için yürüdü.

Son 30 yılın en büyük protestosu olarak değerlendirilen eylemde, “İstifa! İstifa!”, “Utanç, Utanç!” sloganları atılırken “Babiş cezaevine”, “Başbakan mı suçbaşkanı mı” pankartları açıldı. Yargı sürecinin engelleneceği kaygısından hareketle Babiş’in giderken yeni atadığı adalet bakanını da beraberinde götürmesi istenildi. Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen ‘Demokrasi için milyon dakika’ adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere “Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan’ın yaşadığı ‘çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına’ rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi. Babiş, popülist ‘Evet’ partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti.

AB RAPORU BASINA SIZDI

Nisan ayında polisin Babiş hakkında AB sübvansiyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla kovuşturma başlatması adalet bakanı değişikliğine yol açtı. Ardından geçen cuma günü Çekya basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB’nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon avronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi. Raporda “Vakıfların karar verme mekanizması üzerine belirleyici etkisi olan Başbakan, bu sebepten çıkar çatışması içinde” vurgusu yer alıyor. Babiş ise basına sızan rapor için ‘pis bir yalan’ diyor ve istifa etmeyi reddediyor.

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