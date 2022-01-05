Benzetsel, külliye için kaynak ayrılmasını eleştirdi

TDP milletvekili adayı Evrim Benzetsel , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için 586 Milyon TL kaynak aktarılmasını eleştirdi.

Benzetsel’in yaptığı paylaşım şöyle;

Ülkeyi bir devlet gibi değil de, çiftlik gibi yönetmeye devam edenlerin, 586 MilyonTL kaynağı, ülkenin dökülen okullarına, ilaçsız eczanelerine, ekipmansız hastanelerine, kredi borçları altında ezilen insanlarına, kirasını ödeyemeyen işletmecisine, ay sonunu getiremeyen emekçisine harcaması zaten beklenilemezdi.

Siz yine bekleneni yaptınız, ve yine ağzımdan Nazım’ın mısraları dökülecek.

“Nasıl öfkelenmem? Düşündükçe memleketimi! Çırpınıyor ayakları altında, Bir avuç hergelenin..”

Ne yaparsanız yapın, isterseniz padişahınızla taklalar atın.

SİZE O SARAYI YAPTIRMAYACAĞIZ…