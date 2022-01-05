Hayat pahalılığı yüzde 46.09 açıklandı

KKTC’de yıllık enflasyon yüzde 46.09 olarak gerçekleşti.

Türk Lirasının döviz karşısında erimesi fiyatlara yansımasıyla aralık ayı hayat pahalılığı ise yüzde 15.16 oldu.

2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2021 ARALIK AYI SONUÇLARI

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %15.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %46.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %46.09 değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %23.70 Ulaştırma ana grubunda gerçekleşmiştir.

Lokanta ve Oteller ana grubunda %19.16, Haberleşme ana grubunda %18.25, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %18.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %16.77, Eğlence ve Kültür ana grubunda %11.68, Eğitim ana grubunda %9.93, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %9.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.51, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %6.75, Sağlık ana grubunda %6.75, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.43 artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 669 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 24 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %183.30 Okul Kitabı (Lise), %103.98 Salatalık ve %97.13 Kabak olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %47.65 Çiçek Lahanası, %27.52 Maydanoz ve %22.21 Domates olmuştur.

ARALIK 2020 ARALIK 2021 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0.41 15.16 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 15.03 46.09 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (% 15.03 46.09

ARALIK ARALIK 2020 2021 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0.41 15.16 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 15.03 46.09 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 15.03 46.09

2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Aralık 2021 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri ve değişim oranları ilişikte Tablo 1’de, Ana Mal Gruplarının bir önceki aya göre değişime etkileri Tablo 2’de, bir önceki aya göre en yüksek artış ve en yüksek düşüş gösteren mal ve hizmetler listesi Tablo 3’de ve en ağırlıklı 40 maddenin tüketim ağırlıklı ortalama fiyatlarında bir önceki aya ve bir ön