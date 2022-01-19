Benzetsel: Hükümet Teknecik’teki sorunu seçimden sonraya ötelemeye çalışıyor

TDP MYK Üyesi ve Girne Milletvekili adayı Evrim Benzetsel’den korkunç iddia. TDP MYK üyesi ve Girne Milletvekili adayı Evrim Benzetsel, Teknecik Elektrik Santralindeki buhar tirbininin, buhar kazanında patlak oluştuğu iddiasında bulundu.

Teknecik elektrik çalışanlarının can ve mal güvenliği tehlikede

TDP MYK üyesi ve Girne Milletvekili adayı Benzetsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Teknecik elektrik santralinde bulunan buhar kazanında patlak oluştuğunu söyleyerek, çalışanların can güvenliğinin hice sayıldığını belirtti.

Benzetsel’in yazılı açıklaması şöyle:

Teknecik elektrik santralinden bir bilgi aldım!

Elektrik santralindeki 60 MW gücünde 2 numaralı buhar türbininin buhar kazanında bu sabah itibarıyle patlak oluştugu bilgisi var

Normal şartlarda ünitenin durdurulup onarılması gerekiyor. Normal şartlarda diyorum çünkü işin içine çalışanların can güvenligi hiçe sayılarak siyaset girmiş.

Türbinin durdurulması halinde güneyden 60 MW olan talep 120 MW çıkacaktır. Bunun karşılanmaması durumunda ki karşılanmayabilir, elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Onarım yüzünden yaşanacak olan kesintileri seçim öncesi göze alamadıkları ve seçimden sonraya ötelemeye çalıştıkları bilgisi gerçekten korkunç birşey.

Olası bir kazan patlaması ile yaşanacak felaket hem can hem de mal güvenliğine zarar verecektir.

Siyaseti bir kenara bıraktım, tek isteğim bilimin gereğinin yapılması.

Teknecigin duvarında yazan Atatürk’ün sözünü hatırlayın..