Çocuklara uygulanacak 2000 adet Covid 19 aşısı teslim alındı

AB destekli gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer- BioNTech aşısı teslim alındı.

AB destekli gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer- BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Sağlık Teknik Komitesi Eş başkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Yaklaşık 1 aydır tedariki için Cumhurbaşkanlığımız ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin büyük uğraş verdiği özel çocuk aşıları bugün ülkemize ulaştı.

AB destekli gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer- BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı.

Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır.

Özel çocuk aşılarının tedarikinin sürmesi için kurumumuz hiç ara vermeden çalışmalarına devam etmektedir.