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572 yeni vaka

19 Ocak 2022
KKTC-koronavirüs-vaka-sayısı










Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114 olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış,  715 kişi taburcu edilmiştir.




224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 572

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080
Toplam Vaka Sayısı: 48.638

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1642

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976



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19 Ocak 2022


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