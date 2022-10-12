Bengihan: Resmen teslim alınmayan bir kurum açılabilir mi? Bunun cevabını versinler

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Genç TV’den Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Yeni Cezaevi’nde çalışmaların büyük bir bölümü tamamlansa da, her geçen gün teknik sıkıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni cezaevi binasının, bir türlü teslim alınamadığını ifade eden Bengihan, bu durumun güvenlik, sağlık ve rehabilite konularında ciddi sorunlara yol açtığına vurgu yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekti;

“Cezaevinin şu andaki mevcut durumuyla ilgili taşınma açısından insanlık onuruna, çalışanların verimli güvenli olup olmadığı, mahkûmların aileleriyle görüşmeleri ve ihtiyaçlarını karşılaması açısından ne derece uygun olduğu özellikle bunlarla ilgili bir rapor var mı hazırlandı mı tamam mı diye sordu”.

Bengihan resmi teslim alınmayan bir kurum nasıl açılabilir diye sorarak bunun cevabını bize versinler? Açıklamasında bulundu.

Amaç orada görev yapan gardiyanların sağlıklı huzurlu ve güvenli görev yapması ayrıca tüm mahkum ve tutukluların rehabilite edebilecek insanlık onuruna uygun koşullarda ceza çekmesidir diyen Bengihan ceza içinde ceza bizim ülkemizin çağdaşlığına uymadığını söyledi.

Cezaevinin, mahkûmların topluma yeniden kazandırmak adına kurulduğunu ancak aksine, potansiyel suçluların yetiştiğini ifade eden Bengihan;

“Mahkum ve tutukluların rehabilite olması cezaevlerinin bir numaralı görevidir. Mahkûmları topluma kazandırmak aile bütünlüğünü korumak cezaevlerinin görevleri arasındadır. Ceza evinin şu anki mevcut durumu çok iyi bilenlerdenim 16 yıl oralarda görev yaptım. Şu an insanlık onuruna ve rehabilite olmasına mümkün olmadığını defalarca söyledik. Gerek mahkûm ve tutuklular için gerekse gardiyanlar için görev, hizmet ve güvenlik anlamında orada çalışanların hem psikolojik hem de fiziksel olarak yıprandığı çok dile getirdim.

“Evet yeni cezaevi istedik ama mahkûmların ıslah edine bilinmesi ve topluma kazandırılması için tüm koşullarının uygun olması gerekir”

Ayrıca mahkum ve tutukluların için de mevcut ceza evinin potansiyel yeni suç öğrenme ve toplumun potansiyel suçlu yetiştirme yeri olduğunu da dile getiren KTAMS Başkanı; “ O yüzden yeni cezaevi istedik. Ancak yeni cezaevinin yapılması tam donanımlı tüm koşullarının mahkûmların ıslah edine bilinmesi ve topluma kazandırılması için tüm koşulların uygun olması gerektiğini hep söylüyorum. Hırsızlıktan giren, farklı suç modellerini öğrenerek cezaevinden çıkıyor. Cezaevi aslında toplum için potansiyel suçlu yaratma alanı halini almış durumda” şeklinde konuştu.

“Sadece binanın bitmesi demirlerin tellerin bariyerlerin çekilmesi insanların kapalı odalarda bulunması doğru bir yaklaşım değildir” diyen Bengihan şöyle devam etti;

“Bununla ilgili gerekli iyileştirmeyi gerekli koşulların düzeltilmesini İçişleri Bakanlığı ve cezaevi idaresi yapacak, eksiklerin tamamlanması konusunda çalışmalar yapıldığını biliyorum ama bu eksikliklerin tamamlanması ne derece yerine getirildi?”

Şu an yeni cezaevine ne kadar mahkum oraya taşınabilir, oraya taşınabilen mahkumlar için onların rehabilite edilebilmesi için alt yapı oluşturuldu mu, oluşturulmadı mı? Onu ben biliyorum ama bunu benim bilmem ile birlikte bunu söylemem yeterli değildir diyen Bengihan, bunu İçişleri Bakanlığı ülkenin koşullarına göre yeni cezaevinin topluma kazandırılabilme ve iyileştirilebilme için adım atması gerekir dedi.

Öncelik yeni Cezaevinin tamamlanması olduğuna dikkat çeken Bengihan, tüm teknik elektronik mekanik ve mahkûmların yetiştirilmesini sağlayacak elemanlarında istihdam edilmesi gerektiğini,başka şeylerin yapıldığını ama bunların yapılmadığını açıkladı.

KTAMS Başkanı, yeni yapılan cezaevine 130 milyon para atıldığını ve bu paraya yazık değil mi diye sorarak isyan etti.

“Taşınmanın mahkumlar ve çalışanlar açısından ne derece uygundur bunun için bir rapor hazırladılar mı”

“Oranın eksiksiz tam donanımlı açılması mahkûmlar, gardiyanlar ve çalışanlar açısından iyi hizmet verilebilmesi bizim isteğimizdir diyen Bengihan bu işi yürütecek tek makamın İçişleri bakanlığıdır.

Bakanlığın müdürü var müsteşarı var bütün bürokratların çoğunluğu cezaevinde yetişmedir. Bu konuda kimleri atattıysa görevlendirdiyse gitsin cezaeviyle ilgili kendine bir rapor hazırlasın.

Cezaevinin şu andaki mevcut durumuyla ilgili taşınma açısından insanlık onuruna, çalışanlar açısından verimli güvenlimi mahkumlar açısından aileleriyle görüşmeleri ve ihtiyaçlarını karşılaması acısından ne derece uygundur bir rapor hazırlasınlar bakayım tamam mı diye sordu.

“Çok gelişmiş bir yer yapıldı ama izinleri bu ülkeden alınmadan yapıldı peki burayı kim yürütecek”

Bengihan, Sosyal hizmetler memuru kadrosu yaratıklarını ve sosyal hizmet memurunun oraya istihdam edilmediğini hatta daha orada böyle bir kadronun doldurulmadığını aktardı. Diğer kadroların da doldurulmadığını ama başka kadrolar doldurulsun diye durmadan İçişleri Bakanlığı yetkisiyle istedikleri kadroların doldurulduğunu söyledi.

Bengihan bu konu üzerine bir takım sorular sorarak ve örnekler vererek bu cezaevi konusunun aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi;

“Örneğin sosyal hizmet memuru örneğin mahkumların yetiştirilebilmesi için bir takım oralarda yeni kadrolar oluşturuldu, bilgisayarla ilgilenecek olan bilgisayar operatörleri oradaki sistemi kim yapacak? Çok mekanik teknik ve elektronik noktasında çok gelişmiş bir yer yapıldı ama izinleri bu ülkeden alınmadan yapıldı peki burayı kim yürütecek diye sordu”?

Bengihan “Bir kurum düşünün ki resmen daha teslim alınmadan açılıyor. Resmi teslim alınmayan bir kurum açılabilir mi? Bunun cevabını bize versinler?

Şu an resmi bir şekilde Adalet bakanlığından şartnameye uygun mudur değilmidir? Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bu cezaevini alıp KKTC İçişleri Bakanlığına ve Bakanlar Kurulu onayından geçerek tahsis etti mi etmedi? O zaman nasıl açılacak?

Amacımız orada görev yapan gardiyanların sağlıklı huzurlu güvenli görev yapması ayrıca tüm mahkûm ve tutukluların rehabilite edebilecek insanlık onuruna uygun koşullarda ceza çekmesidir, ceza içinde ceza bizim ülkemizin çağdaşlığına uymaz.

“Bina henüz resmi olarak teslim alınmadı”

Yasal olarak açılmayan yeni cezaevinde sorunların çok fazla olduğuna da değinen Bengihan, yeni cezaevinin de Çalışma Dairesi tarafından denetlendiğini kaydederek, yeni cezaevinde asansör olduğunu ve Çalışma Dairesi tarafından izin alınmadığı gerekçesi ile mühürlendiğini bir kez daha hatırlattı.

Bengihan, “Çalışma Dairesi, yeni Cezaevinin devlet kurumu tarafından onaylanmadığı gerekçesi ile Çalışma Dairesi görüş vererek asansörü mühürledi kapattı. Asansör denetim tüzüğüne uygun bulunmadı. Bina henüz resmi olarak teslim alınmadı. Bunun da tek nedeni ülkedeki uzun ömürlü olmayanhükümetler” dedi. KTAMS olarak cezaevi çalışanlarının özlük hakları için mücadelelerinin devam edeceğini, mahkûm ve tutukluların insanlık onuruna yakışır bir yerde yaşamaları için de mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Haber: Muazzez GAZİHAN