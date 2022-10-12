Dünya

Biden’dan ‘Nükleer kıyamet’ çıkışı sonrası yeni açıklama

12 Ekim 2022
ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı "nükleer felaket çıkışının" ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Beyaz Saray'dan da benzer bir açıklama geldi.






ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı “nükleer felaket çıkışının” ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Beyaz Saray’dan da benzer bir açıklama geldi.



Etiketler
12 Ekim 2022






Başa dön tuşu