Kamu-İş’in 9 okuldaki grevi devam ediyor

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), 9 okuldaki grevi devam ediyor.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu TAK’a yaptığı açıklamada, “sendikalaşmadan dolayı işten durdurma tehdidi ve okullarda grev kırıcılığı devam ederse” grevlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Okullarda Toplu İş Sözleşmesi olmayan hademeler ve kadrolu hademelerin grevde olduklarını belirten Serdaroğlu, uzlaşı masası oluşturulana kadar grevlerin devam edeceğini söyledi.

Kamudaki işlerin, memurlar ve işçiler eliyle yürütüldüğünü ve grev kalkmadığı sürece o iş yerinde çalışılamayacağını dile getiren Serdaroğlu, “Grev ilan edildikten sonra bir tek kadrolu işçiler grev kırıcılığı yapabilir. Özel şirket elemanları temizlik yapamaz sözleşmesi olsa dahi… Emeğe karşı yapılan bu antidemokratik grev kırıcılığına karşı polis ve savcılığı göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde memlekette demokrasi ciddi yara alacaktır” şeklinde konuştu.

“Bu Serdaroğlu’nun değil Kamu-İş Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı karardır” diyen Ahmet Serdaroğlu, Perşembe günü sendika Yönetim Kurulu’nun toplanacağını bildirdi. Serdaroğlu, toplantıda, gelecek hafta genişletilecek ve süresiz greve dahil edilecek okulları değerlendireceklerini kaydetti.

Sendika, süresiz grevde olduğu 7 okula ilave olarak, dün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da greve giderek, adım atılmadığı sürece bu iki okuldaki grevin Cuma gününe kadar her gün yenileneceğini açıklamıştı.

Sendika, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı almıştı.