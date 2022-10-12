Kazada yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur hayatını kaybetti

22 Eylül’de İskele’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur yaşam mücadelesini kaybetti.

Arda Okur’un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Boğaziçi köyüne defnedilecek

Kaza nasıl olmuştu?

Eren Okur (E-19) yönetimindeki FU 355 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının kayması neticesinde, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için beklemekte olan Zeynel Abidin Yılmaz (E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çarpmıştı