SanatSinemaSürmanşet

Beklenen film Thor: Love and Thunder’ın çekimleri başlıyor

30 Temmuz 2020
Thor: Love and Thunder

Thor serisinin dördüncüsü Thor: Love and Thunder filminin hazırlıkları başladı. Chris Hemsworth’ün başrolde yer aldığı filmin kadrosuna Christian Bale’in katıldığı öğrenilirken, yönetmen Waititi, “Bu film en büyük Thor olacak” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Jigolo çetesi paraları KKTC’de yemiş

Jigolo çetesi paraları KKTC’de yemiş

28 Temmuz 2020
Photo of “Hükümet, özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip”

“Hükümet, özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip”

28 Temmuz 2020
Photo of Ortopedi ve Travmatoloji Servisi yenilendi

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi yenilendi

28 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta ülkeler listesi güncellendi

Güney Kıbrıs’ta ülkeler listesi güncellendi

28 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Yuvada 3 yeni bakıcı anne işe başlayacak

Tatar: Yuvada 3 yeni bakıcı anne işe başlayacak

28 Temmuz 2020
Photo of Challenge accepted: Kadına siyah beyaz destek

Challenge accepted: Kadına siyah beyaz destek

28 Temmuz 2020
Photo of İspanya’dan İngiltere’ye karantina eleştirisi: Haksızlık

İspanya’dan İngiltere’ye karantina eleştirisi: Haksızlık

28 Temmuz 2020
Photo of YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

28 Temmuz 2020
Photo of Kusios: Türkiye’ye daha sert yaptırım uygulanmalı

Kusios: Türkiye’ye daha sert yaptırım uygulanmalı

28 Temmuz 2020
Photo of Sosyal medya düzenlemesi: Teklif hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor?

Sosyal medya düzenlemesi: Teklif hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor?

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı