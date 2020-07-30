Beklenen film Thor: Love and Thunder’ın çekimleri başlıyor

Thor serisinin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc Thor: Love and Thunder filminin haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ba\u015flad\u0131. Chris Hemsworth\u2019\u00fcn ba\u015frolde yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin kadrosuna Christian Bale\u2019in kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, y\u00f6netmen Waititi, "Bu film en b\u00fcy\u00fck Thor olacak" dedi.\r\n\r\n\r\nD\u00f6rd\u00fcnc\u00fc Thor filmi,\u00a0Thor: Love and Thunder'\u0131n \u00e7ekimleri ba\u015fl\u0131yor. Chris Hemsworth\u2019\u00fcn ba\u015frolde yer ald\u0131\u011f\u0131, merakla beklenen filmle ilgili bug\u00fcne dek bilgi payla\u015f\u0131lmazken, filmin oyuncular\u0131ndan Natalie Portman,\u00a0Serena Williams\u00a0ile yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 Instagram yay\u0131n\u0131nda Thor 4: Love and Thunder\u2019\u0131n\u00a0\u00e7ekimlerinin, 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda Avustralya\u2019da ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nY\u00f6netmen Taika Waititi senaryo ile ilgili detaylar\u0131 a\u00e7\u0131klayarak, yakla\u015f\u0131k bir y\u0131ld\u0131r senaryo \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, \u015fimdiye dek ortaya \u00e7\u0131kan senaryonun ise \u00e7\u0131lg\u0131nca ve \u00e7ok romantik oldu\u011funu\u00a0s\u00f6yledi.\r\n\r\nPortman\u2019\u0131n hayat verdi\u011fi Jane Foster karakteri, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc filmde \u201cThe Mighty Thor\u201d, yani kad\u0131n Thor\u2019a d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n"BU F\u0130LM EN B\u00dcY\u00dcK THOR OLACAK"\r\nYeni filmin kadrosuna \u00fcnl\u00fc oyuncu Christian Bale\u2019in Thor\u2019un d\u00fc\u015fman\u0131 olarak dahil oldu\u011fu\u00a0biliniyor.\u00a0Hemsworth, daha \u00f6nce verdi\u011fi bir r\u00f6portajda, 2022'de seyirciyle bulu\u015facak Thor: Love and Thunder'\u0131n y\u0131llard\u0131r okudu\u011fu en iyi senaryoya sahip oldu\u011funu ve bu haliyle \u00e7ekilirse \u00e7\u0131lg\u0131n bir film olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nTaika Waititi de d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc Thor filmiyle ilgili, \u201cBu film en b\u00fcy\u00fck Thor olacak. Ragnarok\u2019tan da daha b\u00fcy\u00fck bir yap\u0131m olmasa beni kesmezdi zaten, gerisini siz d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n