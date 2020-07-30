Beklenen film Thor: Love and Thunder’ın çekimleri başlıyor

Dördüncü Thor filmi, Thor: Love and Thunder’ın çekimleri başlıyor. Chris Hemsworth’ün başrolde yer aldığı, merakla beklenen filmle ilgili bugüne dek bilgi paylaşılmazken, filmin oyuncularından Natalie Portman, Serena Williams ile yaptığı canlı Instagram yayınında Thor 4: Love and Thunder’ın çekimlerinin, 2021 yılının başında Avustralya’da başlayacağını belirtti.

Yönetmen Taika Waititi senaryo ile ilgili detayları açıklayarak, yaklaşık bir yıldır senaryo üzerine çalıştıklarını, şimdiye dek ortaya çıkan senaryonun ise çılgınca ve çok romantik olduğunu söyledi.

Portman’ın hayat verdiği Jane Foster karakteri, dördüncü filmde “The Mighty Thor”, yani kadın Thor’a dönüşüyor.

“BU FİLM EN BÜYÜK THOR OLACAK”

Yeni filmin kadrosuna ünlü oyuncu Christian Bale’in Thor’un düşmanı olarak dahil olduğu biliniyor. Hemsworth, daha önce verdiği bir röportajda, 2022’de seyirciyle buluşacak Thor: Love and Thunder’ın yıllardır okuduğu en iyi senaryoya sahip olduğunu ve bu haliyle çekilirse çılgın bir film olacağını söylemişti.

Taika Waititi de dördüncü Thor filmiyle ilgili, “Bu film en büyük Thor olacak. Ragnarok’tan da daha büyük bir yapım olmasa beni kesmezdi zaten, gerisini siz düşünün” ifadesini kullandı.