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Baybars: Beklentileri karşılayan bir uzlaşıya varıldı

30 Temmuz 2020
Ayşegül Baybars

İçişleri Bakanı Aysegül Baybars, Gazimağusa, İskele, YeniBoğaziçi İmar Planı ile ilgili gelinen son aşamada BRT’de katıldığı 45+ programında değerlendirmelerde bulundu.

Planın tartışılmasının doğal olduğunu anlatan Aysegül Baybars, esas amacın planlı bir yaşam yaratmak olduğunu söyledi.

Çalışma sürecinde geniş kesimlerle ortaya konulan değerlendirmelerin ele alınarak İmar planının şekillendiğini ifade eden Baybars, asgari müşterek beklentileri karşılayan bir uzlaşıya varıldığını söyledi.

Hükümet ortağı UBP’nin İmar Planı’na karşı çıkışları konusunda da açıklamalarda bulunan Baybars, gelecek önerileri değerlendireceklerini, amaçlarının halka verdikleri sözü tutmak olduğunu ifade etti.


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