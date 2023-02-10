Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem yeniçeri hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 24 cansız bedene ulaşıldı.
Ailesi, Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri’nin cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.
Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı, Osman Çetintaş, Hasan Bilgen, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Selin Karakaya, Mehmet Arif Altak, Serin İpekçioğlu, Aykan Ekiz, Bedriye yeniçeri, Ecem Yeniçeri’nin cansız bedenine ulaşıldı.
KTHES Başsağlığı mesajı yayınaladı:
6 ŞUBATTA, TÜRKİYE VE ÜLKEMİZE ATEŞ DÜŞTÜ.
SÖYLENECEK SÖZ, YAZACAK KELİME YOK YÜREĞİMİZ YANIYOR.
Binlerce insanımız vefat etti, binlerce insanımız yaralı ve binlerce insanımız göçük altında. Yaralılarımıza acil şifalar ve hayatlarını kaybeden insanlarımıza da tanrıdan rahmet dileriz.
İnsanlığa sevgisini vermek için canı gönülden mesleğini en güzel şekilde yürüten güzel kalpli, güler yüzlü, değerli meslektaşımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik.
BEDRİYE YENİÇERİ ve güzeller güzeli biricik kızı ECEM YENİÇERİ ‘yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. mekânınız Cennet olsun.
Hepimizin başı sağolsun.
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