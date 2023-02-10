Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem yeniçeri hayatını kaybetti

Ailesi, Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri’nin cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.

Binlerce insanımız vefat etti, binlerce insanımız yaralı ve binlerce insanımız göçük altında. Yaralılarımıza acil şifalar ve hayatlarını kaybeden insanlarımıza da tanrıdan rahmet dileriz.

İnsanlığa sevgisini vermek için canı gönülden mesleğini en güzel şekilde yürüten güzel kalpli, güler yüzlü, değerli meslektaşımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik.

BEDRİYE YENİÇERİ ve güzeller güzeli biricik kızı ECEM YENİÇERİ ‘yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. mekânınız Cennet olsun.

Hepimizin başı sağolsun.