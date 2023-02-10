Adnan Bulgurcu hoca ve ailesinden iyi haber geldi

Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte kurtulmayı başardı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik federasyonumuza bağlı Erbulut cimnastik kulübümüzün Girne bölgemizde görev alan 2. Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız Ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte sağ bir şekilde kendi çabaları ile kurtulmuş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.” açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

Cimnastik federasyonumuza bağlı Erbulut cimnastik kulübümüzün Girne bölgemizde görev alan 2. Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız Ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte sağ bir şekilde kendi çabaları ile kurtulmuş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

7 katlı binanın 3. Katında kalan hocamız ve ailemiz 10 saat sonra enkaz altından çıkmayı başarmış olmaları yüreğimize su serpti

Değerli hocamıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir cimnastik ailesi olarak her zaman yanında olacağımızı bildiririz