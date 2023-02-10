Hatay'dan acı haber: Suat Bayram hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hatay’dan acı haber: Suat Bayram hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hatay - Kırıkhan'da Öğretmen Evi enkazı altında kalan Suat Bayram hayatını kaybetti. 

Hatay – Kırıkhan’da Öğretmen Evi enkazı altında kalan Suat Bayram hayatını kaybetti. 

Hatay – Kırıkhan’da Öğretmen Evi enkazı altında kalan Ulaş Hüsam ve eşi Bahar Hüsam’ın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından Suat Bayram’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık açıklaması:


Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalan 1 kardeşimizin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
Yaşanan bu kayıpla Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselirken, arama çalışmaları devam eden vatandaş sayımız 13’e inmiştir.

Suat Bayram Ulaş Hüsam ve Fatma Hüsam hatay

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Tags:enkazHataykırıkhanSuat Bayramulaş hüsam
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