Başbakan Saner Konya’da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi

Başbakan Ersan Saner bugün Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen Türk Yıldızları’na ait uçak ve şehit olan pilotla ilgili bir mesaj yayımladı.

Başbakan mesajında şöyle dedi :

“Ülkemizde 20 Temmuz ve 15 Kasım kutlamalarının en önemli etkinliği olan ve hep büyük beğeni ve hayranlıkla takip edilen Akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi gösteri uçağının Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun ise maalesef şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Şehidimize Allah’tan rahmet diler; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk Ulusu’na başsağlığı dilerim “