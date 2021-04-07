Sennaroğlu: Türk milletinin başı sağolsun

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türk Yıldızları’na ait uçağın düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Sennaroğlu yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Konya’da eğitim uçuşu sırasında gökyüzündeki milli gururumuz Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman Pilot Yüzbaşımız Burak Genççelebi’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun”