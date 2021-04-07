Vakalarda rekor artış: 72’si yerel toplam 88 yeni vaka

“Toplam 8251 test yapıldı, 72’si yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8251 olup, 72’si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .72 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa, 16 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Sulariçi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4

Girne

Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/ Kaliland-3 / Görneç-1 /

Güzelyurt

Aydınköy-1

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 72

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592

Toplam Vaka Sayısı: 4812

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4