Başarılılar ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen, Futbol K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin 18’incisi dün sahiplerini buldu

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 18’inci haftanın başarılıları Lefke Teknik Direktörü Mehmet Solkanat, Yenicami futbolcusu Mehmet Altın ve Yenicami-Doğan Türk Birliği maçının orta hakemi Osman Özpaşa olarak belirlenmişti. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri, dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen “futbolda haftanın başarılıları” organizasyonun 18’incisi dün gerçekleşerek ödüller sahiplerine takdim edildi. K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine Havadis ve Atakom işbirliğinde 200’er TL nakit para ve plaket verildi.

Ligin 18.haftasında orta sıralarda yer alan Göçmenköy ile Lefke’nin mücadelesinden Lefke takımı deplasmandan 2-0 galip ayrıldı. Sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetini kendi saha ve seyircisi önünde almak isteyen Göçmenköy’ü güzel bir futbol ile mağlup etmeyi başaran Lefke önemli bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Lefke bu galibiyet ile 10.sıradan 8.sıraya yükselirken, takımın teknik direktörü Mehmet Solkanat haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirlendi.

18’inci haftanın en önemli skorlarından birini elde eden Yenicami, konuk ettiği zirve yarışındaki Doğan Türk Birliği’ni 4-0’lık farklı skorla geçmeyi başarmıştı. Ligde lider MTG’nin en yakın takipçisi olan ve şampiyonluk yarışı içinde bulunan Doğan’ı farklı skorla mağlup eden Yenicami’de genç oyuncu Mehmet Altın da sergilediği performans ile göz doldurdu. Bu karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydeden ve takımının galibiyetine önemli bir rol alan Mehmet Altın haftanın futbolcusu oldu.

Süper Lig’de 18’inci haftanın en zorlu karşılaşması olan Yenicami-Doğan Türk Birliği mücadelesini 4-0 kazanan Yenicami belki de rakibini şampiyonluktan etti. Bu krıtik mücadelede başarılı bir yönetim sergileyen orta hakem Osman Özpaşa da haftanın hakemi olarak belirlendi.

On sekizinci haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, ödüllerin yanında 200 TL’lik nakit paraları dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende haftanın futbolcusu seçilen Yenicami’den Mehmet Altın’a ödülünü Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün takdim etti.

Haftanın hakemi seçilen Osman Özpaşa ise plaket ve para ödülünü Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un elinden aldı.

Haftanın teknik direktörü olarak belirlenen Lefke Teknik Direktörü Mehmet Solkanat’a ödülünü ise Milli Takım eski teknik direktörü Turgay Kara verdi.