Barçın: Şoklarımdayım artık

KTAMS Genel Sekreteri – Memurlar Kooperatifi YK Başkanı Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart’ta çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameyi iptal ettiğini duyurdu. Barçın, “Otelciler Birliği, Acenteler Birliği, Restoranlarcılar Birliği, Müteahhitler Birliği ve Taşeronlar Birliği üyesi olanlara Şubat 2020-Haziran 2020 aylarına ait K.T. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki prim borçlarını zamanında yatırma zorunluluğu getirildi.” dedi.

İşte o paylaşım:

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Bakanlar Kurulu 25 Mart’ta çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameyi iptal etti ve yine karar değiştirdi.

Bu çerçevede Otelciler Birliği, Acenteler Birliği, Restoranlarcılar Birliği, Müteahhitler Birliği ve Taşeronlar Birliği üyesi olanlara Şubat 2020-Haziran 2020 aylarına ait K.T. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki prim borçlarını 30 Haziran 2021’e erteleyen YGK yürürlükten kalktı ve bu birlik üyelerine bu dönemlere yönelik zamanında prim yatırma zorunluluğu getirildi.