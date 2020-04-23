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Barçın: Şoklarımdayım artık

23 Nisan 2020

KTAMS Genel Sekreteri – Memurlar Kooperatifi YK Başkanı Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart’ta çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameyi iptal ettiğini duyurdu. Barçın, “Otelciler Birliği, Acenteler Birliği, Restoranlarcılar Birliği, Müteahhitler Birliği ve Taşeronlar Birliği üyesi olanlara Şubat 2020-Haziran 2020 aylarına ait K.T. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki prim borçlarını zamanında yatırma zorunluluğu getirildi.” dedi.

İşte o paylaşım:

ŞOK ŞOK ŞOKLARIMDAYIM ARTIK

Bakanlar Kurulu 25 Mart’ta çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameyi iptal etti ve yine karar değiştirdi.
Bu çerçevede Otelciler Birliği, Acenteler Birliği, Restoranlarcılar Birliği, Müteahhitler Birliği ve Taşeronlar Birliği üyesi olanlara Şubat 2020-Haziran 2020 aylarına ait K.T. Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki prim borçlarını 30 Haziran 2021’e erteleyen YGK yürürlükten kalktı ve bu birlik üyelerine bu dönemlere yönelik zamanında prim yatırma zorunluluğu getirildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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