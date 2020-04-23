Türkiye’de 23 Nisan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491’e yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491’e, vaka sayısının ise 101 bin 760’a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye’de Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 962 test yapıldı ve 3 bin 116 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491’e, vaka sayısı ise 101 bin 790’a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 bin 14 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 18 bin 491’e yükseldi.