SağlıkTürkiye

Muhtar, koronavirüse karşı köy girişini kayalarla kapattı

Türkiye'de Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı koronavirüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5’ini kayalarla kapattı

23 Nisan 2020

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5’ini kayalarla kapattı.

Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor.

İl dışından gelenleri evde 14 günlük karantinada kalmaları yönünde uyaran muhtar, sosyal mesafe kuralına da uyulmasını istiyor.

Köyünü koronavirüse karşı korumaya çalıştığını anlatan Ramazan Küçüksarı, “Her türlü tedbiri aldık. Köyün giriş çıkış noktalarını kapattık. Kalan bir noktayı da kontrol altında tutuyoruz.

Gelen herkesin ateşini ölçüyoruz, kayıt altına alıyoruz. Çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Köyümüzde koronavirüs vakası yok. Halkımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of AK Parti Sözcüsü: Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

AK Parti Sözcüsü: Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir

21 Nisan 2020
Photo of Beşiktaş’ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

21 Nisan 2020
Photo of Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak

Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak

21 Nisan 2020
Photo of FT: AKSA’ya 2.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

FT: AKSA’ya 2.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

21 Nisan 2020
Photo of Aşardağ: PCR testi konusunda kafa karışıklığına son

Aşardağ: PCR testi konusunda kafa karışıklığına son

21 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs bulaşan Çinli doktorların ten rengi koyulaştı

Koronavirüs bulaşan Çinli doktorların ten rengi koyulaştı

21 Nisan 2020
Photo of Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

21 Nisan 2020
Photo of İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

21 Nisan 2020
Photo of Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı

Corona virüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı

21 Nisan 2020
Photo of Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

21 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı