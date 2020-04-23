Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’nde radyografer olarak çalışan Ahmet Şakiroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video’da kızının ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak İzmir Marşı’ndan oluşan yaklaşık 3 dakikalık performans sergiledi.

İşte o paylaşım:

Bu güne dair.. 5 dakikalık kahve molamda da olsa bir şeyler üretip başta bugün yanında olamadığım canım kızımın, görevi başındaki tüm sağlık çalışanlarının çocuklarının ve Dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istedim. Tüm çocuklar özeldir.