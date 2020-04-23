Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl, her yıl olduğundan daha farklı kutlandı. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından ötürü çocukların fiziksel olarak kutlayamadığı 23 Nisan kutlamaları online platformlar üzerinden gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell, çocukların bu en özel günlerinde de yanlarında olarak onlarla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Online platform üzerinden gerçekleşen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Facebook sayfası üzerinden de canlı yayınlanan etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyerek şiir okudular, masal dinleyerek farklı farklı enstrümanlarla performanslar sergilediler.

23 Nisan’da çocuklarla online olarak kutlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından#EvdeBayramVar sloganıyla, ülkemizin sevilen tiyatro sanatçıları İzel Seylani, Hatice Tezcan ve çocuklarla birlikte organize edilen etkinlikte, yaklaşık 1 saat boyunca eğlenceli zaman geçirildi. Canlı yayınla gerçekleşen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar,onlara yöneltilen sorulara cevaplar verdiler, hayallerini aktardılar.Gerek etkinliğe katılan gerekse yayını izleyen çocuklar,İzel Seylani’nin gitar performansı eşliğinde 23 Nisan, Ali Baba’nın Çiftliği, Arkadaşım Eşşek gibi şarkıları söyleyerek, Hatice Tezcan’ın öğüt verici masalını dinlediler.

Harun Maden: “Evde kalmamız çocuklarımızın bayram coşkusunun önüne geçmemeli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden,çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak onlara yönelik mesaj yayınladı. Harun Maden içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de çocukların yanlarında olduklarını söyleyerek bu durumun onların coşkusunun önüne geçmemesi amacıyla çocuklarla güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Maden, çocuklarımızın Turkcell için her zaman özel olduğunu vurguladığı açıklamasında bu yıl 23 Nisan’ın TBMM’nin kuruluşunun ve çocuklara armağan edilişinin 100’üncü yılı olması dolayısıyla daha da özel kutlandığını belirtti. Madensözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin hayatımızda önemli ölçüde yer tuttuğu bu günlerde,23 Nisan’ın 100’üncü yılını çocuklarımızla özel bir etkinlikle, online olarak kutlayarak güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımız çok güzel performanslar gerçekleştirdiler, hepsini ayrı ayrı tebrik ederim. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönem,özel günlerimizi hep birlikte kutlamamıza engel olmamalı, böylesi önemli bir günün coşkusunu azaltmamalı. Bu vesileyle teknoloji sayesinde coşkuyla kutladığımız bu günün ardından en yakın zamandabirarada olacağımız farklı etkinliklerimizde görüşmeyi umut ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrar kutlar, çocuklarımıza güzel bir gelecek dilerim.”