Barçın: Copy Paste’in de bu kadarı olmaz!

Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında kurulan 27. hükümetin programı Meclis Genel Kurulu’nda bugün okundu. CTP Milletvekili Devrim Barçın “en azından “yeni” hazırladığınız “hükümet programını” bir okusaydınız.” diyerek hükümet programında yazılanların copy paste’ten ibaret olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

Copy Paste ‘in de bu kadarı olmaz be arkadaşlar.