Barçın: Copy Paste’in de bu kadarı olmaz!

Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında kurulan 27. hükümetin programı Meclis Genel Kurulu’nda bugün okundu. CTP Milletvekili Devrim Barçın “en azından “yeni” hazırladığınız “hükümet programını” bir okusaydınız.” diyerek hükümet programında yazılanların copy paste’ten ibaret olduğunu vurguladı.
Açıklama şöyle:
Copy Paste ‘in de bu kadarı olmaz be arkadaşlar.
En azından “yeni” hazırladığınız “hükümet programını” bir okusaydınız.
Nisan ayında okunan programda, gelecek zaman olarak bahsedilen “Şubat 2022’de sona erecek” denilen ve 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp uzatılan sosyal güvenlik prim desteği maddesini çıkarsaydınız.