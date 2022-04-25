DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden karaoke etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Genesis Ajans organizasyonu ile DAÜ öğrencilerine yönelik İletişim Fakültesi’nin ön bahçesinde karaoke etkinliği düzenlendi.

Medya Kafe’nin sponsor olduğu etkinlik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda DJ olan Osman Merter’in müzik performansı ile başladı ve daha sonra karaoke ile devam etti.

Etkinlik ara sınavlar öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler seçtikleri şarkıları söylerek dans ettiler. Günün ilerleyen saatlerinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, araştırma görevlileri ve öğrenciler birlikte şarkılar söyleyerek etkinliğe aktif katılım gösterdi.

Etkinliğin düzenlenmesinden mutluluk duyan öğrenciler, etkinlik sonunda Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ve diğer öğretim görevlilerine teşekkürlerini dile getirip, etkinliğin tekrarlanmasını istediler.