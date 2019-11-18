Balistik inceleme sonuçları bekleniyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde kanunsuz tabanca ve onlarca mermi bulunan zanlı K.D ile arkadaşı O.D, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında tabanca ve mermi bulunan zanlılar K.D ile O.D, polisteki üç günlük tutukluluğunun ardından ek tutukluluk talebi ile dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlılar K.D ve O.D’in “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlamalarından tutuklandıklarını kaydetti.

Sakallı, 13 Kasım 2019 tarihinde, saat 16.50-19.30 saatleri arasında, K.D’nin evinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine LPM Adli Şube ekiplerinin oluşturduğu bir ekip ile zanlının huzurunda, evde bir arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru Sakallı, yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 1 adet canlı G-3 mermisi, 19 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 73 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı mermi, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve 14 adet 9 mm çapında canlı mermi, 13 adet 7.65 mm çapında tabanca mermi kovanı, 186 adet de 9 mm çapında tabanca mermi kovanı bulunup emare alındığını söyledi.

Sakallı, zanlının evinde arama yapıldığı esnada iş arkadaşı O.D’nin, K.D’nin babasına ait ruhsatlı 9 milimetre çapındaki tabanca şarjörünü kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip, arkadaşını koruyup kanunsuz herhangi bir şey bulunmasını engellemek amacı ile koşarak kaçmaya başladığı esnada polis ekipleri tarafından takip edilerek tabanca ve şarjörünü saklamaya çalıştığı Şht. Osman Benli Sokak’ta, toprak arazide suçüstü yakalandığını belirtti. Polis, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.