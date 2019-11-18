Bir garip derbeder

KKTC’de çalışma izni ile bulunan ancak herhangi bir işte çalışmayıp, kalacak yeri de olmadığından derbeder bir yaşam süren Ümit Kuşku, tutuklandı. Polis, zanlının söz konusu çalışma iznini nasıl ve hangi amaçla aldığını araştırıyor

Evrim KAMALI

KKTC’de çalışma izni ile ikamet eden ancak ikamet edecek yeri olmadığından derbeder bir hayat süren Ümit Kuşku, tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkmeesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Doğukan Can, önceki gün, saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak’ta bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde 25 yaşındaki zanlı Ümit Kuşku’nun yapılan kimlik kontrolünde KKTC ‘de yasal statüde bulunmasına rağmen herhangi bir ikametgâhının olmadığı ve herhangi bir iş ile uğraşmayıp derbeder olarak dolaştığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını belirterek, söz konusu çalışma iznini nasıl aldığının araştırılacağını ve işlemlerinin yapılması için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.