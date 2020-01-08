Bakanlıktan yollardaki son durum hakkında bilgilendirme

Aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yollardaki son durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Açıklamaya göre,

“Ortaköy ışıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arası ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ışıkları ile bulvarın Kemal Aksay Caddesi ile kesiştiği nokta arası çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.

Metropol Süpermarketin bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi de su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır.

Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberi arasındaki yol tek şerit olarak trafiğe açılmıştır.

Lefkoşa-Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir. Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur. Diğer yandan Girne – Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, mecbur kalınmadıkça da bu yolun kullanılmaması önemle rica olunur. Sürücülerin mecbur kalınmadıkça bu güzergahın kullanılmaması önemle rica olunur.

Taşpınar – Güzelyurt- Bostancı yolu trafik akışına kapatılmıştır.

Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik Piknik Alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir. Bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Bu arada su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açılmıştır.

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcuttur.

Taşkent – Dikmen – Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Yılmazköy – Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”