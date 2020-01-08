Birinci sınıf valensiya fiyatı ton başına 1000 TL olarak belirlendi

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Şirketi (Cypfruvex), 2019-2020 narenciye sezonunda birinci sınıf paketleme kalitesinde Valensiya ürününden 1,000 TL/ton (bin TL avans) fiyatıyla alım yapılacağını açıkladı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, Cypfruvex Ltd’e birinci sınıf Valensiya ürününü vermek isteyen üreticilerin şirkete başvurması ve sözleşme imzalaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, meysan sıkma tesisisnde değerlendirilecek sıkma kalitesinde Valensiya fiyatının da ton başına 630 TL olduğu belirtildi. Üreticilerin sıkma kalitesindeki Valensiya ürün için de şirkete kayıt yaptırması gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilerin değerlendiremedikleri limon, yafa ve greyfrut ürünlerini de şirketin 15 Ocak’a kadar Cypfruvex’e bildirmeleri gerektiği bildirildi