Harmancı: Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan ağır hava şartları nedeiyle Lefkoşa’da mevcut durum haricinde bu gece oluşabilecek olumsuzluklarlal ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Harmancı, özellikle dere kenarında evleri bulunan vatandaşları, bu akşam araçlarını dere kenarlarına park etmemesi konusunda uyardı.

Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, “Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor, Kanlıdere aktif, Dikmen’den gelen dere aktif, Kanlıköy kolu aktif güneyden gelen asi dere aktif ve Gönyeli barajının taşması başlamış durumda. 5 koldan Lefkoşa’ya su girişi vardır. Öğlen saatlerinde meydana gelen bazı su baskınlara ekiplerimiz müdahele etmeye devam ediyor. Özellikle dere kenarında evleri bulunanların bu akşam araçlarını dere kenarlarına park etmemesi yaşanabilecek taşmalardan daha az etkilenmeyi sağlayacaktır. Tüm ekiplerimizle görev başındayız.”ifadelerini kullandı.