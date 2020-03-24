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Bakanlık açıkladı: Lise öğrencileri için televizyonda eğitim!

24 Mart 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, genel liselerde öğretim gören öğrenciler için BRT 2 kanalında eğitim yayınları olacağı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

Dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okullarımızın eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli olan tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı genel liselerimizde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz bu yayınları aşağıdaki program çerçevesinde takip edebileceklerdir.

BRT 2 Yayın Akışı

SINIFSAATSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA
LİSE9. SINIF08:00TARİH 9T. DİLİ VE ED. 9BİYOLOJİ 9COĞRAFYA 9
08:30KİMYA 9MATEMATİK 9FİZİK 9MATEMATİK 9
LİSE10. SINIF09:30TARİH 10T. DİLİ VE ED. 10BİYOLOJİ 10COĞRAFYA 10
10:00KİMYA 10MATEMATİK 10FİZİK 10FELSEFE 10
LİSE 11. SINIF11:00TARİH 11T. DİLİ VE ED. 11BİYOLOJİ 11COĞRAFYA 11
11:30KİMYA 11MATEMATİK 11FİZİK 11FELSEFE 11
LİSE 12. SINIF12:30TC İNKİLAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK 12T. DİLİ VE ED. 12BİYOLOJİ 12COĞRAFYA 12
13:00KİMYA 12MATEMATİK 12FİZİK 12



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