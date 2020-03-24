Bakanlık açıkladı: Lise öğrencileri için televizyonda eğitim!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, genel liselerde öğretim gören öğrenciler için BRT 2 kanalında eğitim yayınları olacağı duyuruldu.
Açıklama şu şekilde:
Dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okullarımızın eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir.
Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli olan tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı genel liselerimizde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz bu yayınları aşağıdaki program çerçevesinde takip edebileceklerdir.
BRT 2 Yayın Akışı
|SINIF
|SAAT
|SALI
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|CUMA
|LİSE9. SINIF
|08:00
|TARİH 9
|T. DİLİ VE ED. 9
|BİYOLOJİ 9
|COĞRAFYA 9
|08:30
|KİMYA 9
|MATEMATİK 9
|FİZİK 9
|MATEMATİK 9
|LİSE10. SINIF
|09:30
|TARİH 10
|T. DİLİ VE ED. 10
|BİYOLOJİ 10
|COĞRAFYA 10
|10:00
|KİMYA 10
|MATEMATİK 10
|FİZİK 10
|FELSEFE 10
|LİSE 11. SINIF
|11:00
|TARİH 11
|T. DİLİ VE ED. 11
|BİYOLOJİ 11
|COĞRAFYA 11
|11:30
|KİMYA 11
|MATEMATİK 11
|FİZİK 11
|FELSEFE 11
|LİSE 12. SINIF
|12:30
|TC İNKİLAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK 12
|T. DİLİ VE ED. 12
|BİYOLOJİ 12
|COĞRAFYA 12
|13:00
|KİMYA 12
|MATEMATİK 12
|FİZİK 12