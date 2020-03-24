Bakanlık açıkladı: Lise öğrencileri için televizyonda eğitim!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, genel liselerde öğretim gören öğrenciler için BRT 2 kanalında eğitim yayınları olacağı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

Dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okullarımızın eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli olan tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı genel liselerimizde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz bu yayınları aşağıdaki program çerçevesinde takip edebileceklerdir.

BRT 2 Yayın Akışı