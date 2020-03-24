Güneyde dışarı çıkacak olanlar 8998’e mesaj atacak

Rum basınından alınan habere göre, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nouris ve İnovasyon Bakanı Kiriakos Kokkinos bugün saat 15:00’da konuyla ilgili basın toplantısı yapacak.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis dün yaptığı basın açıklamasıyla, Kıbrıs’ın güneyinde bugün saat 18.00’de kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını ve 13 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Buna göre, çalışanlar, markete, eczaneye veya bankaya gitmek isteyenler, yaşlı insanlara yardım amaçlı çıkmak isteyenler, spor yapmak veya hayvanlarını dışarıya çıkarmak isteyenler 8998′ mesaj gönderecek.

Alınan bilgilere göre mesaj şunları içermelidir:

1. Dışarıya çıkma nedeni kodu

2. Kimlik numarası

3. Posta kodu