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Güneydeki son turistler de adadan ayrıldı

24 Mart 2020
Larnaka Havalimanı

Koronavirüsün yayılması dolayısıyla alınan kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan son turistlerin de ülkeden ayrıldığı haber verildi.

Turistleri Moskova’ya götürmek üzere Ural Airlines’e ait bir uçağın dün Larnaka Havalimanından ayrıldığını yazan Haravgi gazetesi, 332 turistin de Pazar günü Larnaka havalimanından gerçekleştirilen 3 uçuşla Kıbrıs’ın güneyinden ayrıldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü de 711 turistin Larnaka havalimanından gerçekleştirilen 7 uçuşla ülkelerine gitmek üzere adadan ayrıldıklarını haber veren gazete, Pazar günü de içerisinde 49 yolcu bulunan bir uçağın Baf’tan İngiltere’ye gittiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise haberinde, Baf havalimanından Pazar günü gerçekleştirilen 11 uçuşla, toplam 1391 kişinin ülkeden ayrıldığını yazdı.




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