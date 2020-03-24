Kıbrıs

Anastasiadis ve Rum Başkanlık Sarayı personeli Covid-19 için test yaptırdı

24 Mart 2020

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Nikos Anastasiadis ve Anastasiadis ile temasta bulunan Rum Başkanlık Sarayı’nın personelinin koronavirüsü testi yaptırdıklarını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü, koronavirüsü için testlerin Nevroloji ve Genetik Enstitüsünde yapıldığını belirtti.

Sözcü, şüpheli bir vaka olmadığını ancak Anastasiadis’i  ve Rum Başkanlık Sarayındaki çalışanların koruma amacıyla koronavirüsü için testler yapılmasına karar verildiğini ifade ederek Başkanlık sarayında tüm önlemlerin uygulandığını söyledi.

Bir soruyu yanıtlayan Sözcü, koronavirüsü için testin bakanlar tarafından da yapılacağını söyledi.

Bu arada, perşembe günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında koronavirüsü ile ilgili tüm yasa önerilerinin onaylanması bekleniyor; onaylanan öneriler devamla cuma günkü Rum Temsilciler Meclisi’nin genel kuruluna sunulacak.




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