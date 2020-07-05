KıbrısManşet

Bakanlar kurulundan kritik karar

5 Temmuz 2020
Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu,, Corona virüsü, COVID-19, KKTC, girişler, alınan karar, iptal, coronavirüs, Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Corona virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ne girişlere ilişkin daha önce alınan kararların iptaline ve coronavirüs hastalığının Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık olarak ilan edilmesi kararını üretti.

Bakanlar Kurulu,
– Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;
– Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve
– KKTC’ye giriş – çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Küresel vaka sayısında rekor artış

Küresel vaka sayısında rekor artış

5 Temmuz 2020
Photo of RENGA VE HAVYAR LOBİLERİ CANIMIZA KASTEDİYOR

RENGA VE HAVYAR LOBİLERİ CANIMIZA KASTEDİYOR

4 Temmuz 2020
Photo of Kubilay Özkıraç yeniden EL-SEN başkanlığına seçildi

Kubilay Özkıraç yeniden EL-SEN başkanlığına seçildi

4 Temmuz 2020
Photo of Derya: Kumarhane lobisi ile hareket eden UBP-HP hükümetine şahsi önerilerimdir

Derya: Kumarhane lobisi ile hareket eden UBP-HP hükümetine şahsi önerilerimdir

4 Temmuz 2020
Photo of Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi

Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi

4 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka!

4 Temmuz 2020
Photo of BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı

BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı

4 Temmuz 2020
Photo of Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile telefonda görüştü

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile telefonda görüştü

4 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Ülkenin çok daha güzel günler göreceğinden eminim

Tatar: Ülkenin çok daha güzel günler göreceğinden eminim

4 Temmuz 2020
Photo of DP tavla turnuvası düzenledi

DP tavla turnuvası düzenledi

4 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı