Türkiye

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyun ve tuzakları yerle bir ettik

5 Temmuz 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, sondaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hidrokarbon arama faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, denizlerde Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle sondaj faaliyetlerine başlandığını anımsatarak, “Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik” dedi.

Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarından taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğini vurguladı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Fabrikadan çıktığı gibi duruyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor

30 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

30 Haziran 2020
Photo of Antalya Havalimanı’na Covid-19 laboratuvarı

Antalya Havalimanı’na Covid-19 laboratuvarı

30 Haziran 2020
Photo of Saros Körfezi’nde uğur böceği istilası

Saros Körfezi’nde uğur böceği istilası

30 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

29 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de benzin ve motorine indirim

Türkiye’de benzin ve motorine indirim

29 Haziran 2020
Photo of Dilipak: Keneviri yakmak haramdır, israftır

Dilipak: Keneviri yakmak haramdır, israftır

29 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü

28 Haziran 2020
Photo of Marmaris’te korkutan deprem

Marmaris’te korkutan deprem

28 Haziran 2020
Photo of Dünya mirası Bergama’nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

Dünya mirası Bergama’nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

28 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı