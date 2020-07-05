Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyonu aştı

5 Temmuz 2020
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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 420 bin 445’e ulaştı.

Dünyada Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 534 bin 398 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 467 bin 970 kişi de iyileşti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 2 milyon 936 bin 904 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 335 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
“Brezilya, Rusya, Hindistan, Peru, İspanya, Şili, İngiltere, Meksika, İtalya, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Almanya, Güney Afrika, Fransa, Bangladeş, Kolombiya, Kanada, Katar, Çin, Arjantin, Mısır, İsveç, Belarus, Endonezya, Belçika, Ekvador, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda.”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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