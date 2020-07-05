Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyonu aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 420 bin 445’e ulaştı.

Dünyada Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 534 bin 398 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 467 bin 970 kişi de iyileşti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 2 milyon 936 bin 904 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 335 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya, Rusya, Hindistan, Peru, İspanya, Şili, İngiltere, Meksika, İtalya, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Almanya, Güney Afrika, Fransa, Bangladeş, Kolombiya, Kanada, Katar, Çin, Arjantin, Mısır, İsveç, Belarus, Endonezya, Belçika, Ekvador, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda.”