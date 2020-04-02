Bakanın ve bankaların açıklamaları birbirini tutmuyor

Maliye Bakanı’nın ‘devlet ödeyecek’ dediği, esnaf ve işletme sahiplerinin kredi faizleri için, bankalar, ‘siz ödeyeceksiniz’ diyor

Amcaoğlu, Havadis Web TV’de açıklamıştı

Maliye Bakanı olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz günlerde, Havadis Web TV’de yayınlanan ‘Kovid-19 Özel Yayını’na katılmış ve açıklanan ekonomik paketle ilgili soruları yanıtlamıştı.

Vatandaşın en çok merak ettiği konu olan kredi faizleri hakkında da konuşan Amcaoğlu, bireysel kredilerde, faizlerin kredi sahibi tarafından karşılanacağını, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini savunmuştu.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan işletmelerin kredi faizlerinin ise devlet tarafından ödeneceğini söylemiş, bunun için bankalardan 100 milyon TL değerinde fon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Bankalar: Siz ödeyeceksiniz

Kredisini 3 ay ertelemek isteyen esnaf ve işletme sahipleri bankalara koştu. Aldıkları cevap karşısında ise şok oldu.

Havadis’e ulaşan bazı esnaf ve işletme sahipleri, bankaya gittiklerinde, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun söylediklerinin aksine, yetkililerden, ‘3 ay ertelenen kredilerinizin faizini de siz ödeyeceksiniz’ cevabını aldıklarını söyledi.

Vatandaşın aklı iyice karıştı.

Amcaoğlu: Hayır devlet ödeyecek

Havadis’in, konuyla ilgili ulaştığı Maliye Bakanı olgun Amcaoğlu, esnaf ve işletmelerinin kredi faizlerinin devlet tarafından ödeneceğini, bunun değişmediğini belirtti.

Amcaoğlu, “Kapatılan esnaf ve işletmelerin sahiplerinin, ertelenen kredileri, Merkez Bankası tarafından incelenecek. Çekilen kredinin, bireysel mi yoksa gerçekten iş için çekilen kredi mi olup olmadığı araştırılacak. İşletme için çekildiği belirlenen kredilerin faizlerini de devlet ödeyecek. Vatandaşın içi rahat olsun” dedi.

Bakanın ve bankaların, birbirlerinden farklı bilgi vermesinin nedeni ise anlaşılamadı. Esnaf ve işletmeler tedirgin.