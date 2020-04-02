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Dizdarlı: 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz

2 Nisan 2020

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi ve sitem etti. Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle;

YETER AMA ARTIK !

Türkiye’den kötü haberler geliyor. Sağlık bakanı açıkladı. Altı yüzün üzerinde sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. İşin kötüsü ülkenin sembol isimleri tek tek kaybediliyor. Bir günde en azından benim bildiğim, işittiğim 3 sembol kıymetli hocamızı da kaybettik. Onlarca sağlık çalışan ı da hocalarımızla birlikte göçtü. Bu değerlerin kaybolduğunu öğrenmek moral bozucu olmakla birlikte öğretileri bu kavgada yoldaşımız olmalıdır.

Bizim ülkemizdeki sağlık çalışanları da bu öğretiler doğrultusunda aileleri ile helalleşip görevlerine katılmışlardır. Peki ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin için görünmeyen canavarla savaşan bu şövalyeleri arkadan hançerliyorsunuz.

Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın . Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu !



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