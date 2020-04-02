Vaka market çalışanı değil, emekli

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Havadis Web TV’de yayımlanan Kovid-19 Özel Yayını’nda bölgedeki durumu değerlendirdi, Kovid-19 salgını konusunda yürütülen çalışmaları aktardı.
Aktuğ, Lapta’da geçtiğimiz Çarşamba günü bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bu vakanın temaslılarının tespiti çerçevesinde dün akşam Lapta’da yeni bir pozitif vaka daha tespit edildiğini kaydetti.
“Yeni vaka emekli bir vatandaşımız”
Aktuğ, dün akşam tespit edilen vakanın iddia edildiği gibi bir market çalışanı olmadığını kaydetti.
Aktuğ, “Geçen çarşamba bölgede pozitif vaka görüldü. Akabinde Sağlık Bakanlığı ile istişare yaptık. Hatta Sağlık Bakanı da bunun üzerine bölgeye geldi. Söz konusu o vakanın temaslıları çerçevesinde yaptığımız çalışmada dün akşam bir pozitif vaka daha tespit edildi. Ancak, bu vaka kesinlikle market çalışanı değil. Vaka emekli bir vatandaşımız, şimdi bu vakanın temaslıları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabiî ki bayağı panik oldu bölgede. Akşam bütün bölge uyumadı. ‘Hangi marketin çalışanıydı, kimdi’ diye halk ciddi panik yaşadı. Zaman kaos zamanı değil, zaman herkesin kişisel tedbirini alma zamanıdır” diye konuştu.
“Bölgenin karantinaya alınmasını talep ettik”
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ayrıca Sağlık Bakanını bölgeye çağırdığında Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’i de toplantıya davet ettiğini ve bu toplantıda Sağlık Bakanından bölgenin karantinaya alınması talebinde bulunduğunu belirtti.
Aktuğ, şunları kaydetti: “Bölgedeki vaka sayısının artmaması ve mevcut tedirginliği önlemek adına hem Başbakanımızdan hem de Sağlık Bakanımızdan bölgenin karantinaya alınmasını talep ettim. Lapta-Alsancak-Karşıyaka nüfusu ortalama 25 bin. Bu insanların market alışverişleri, elzem ihtiyaçları var. Bunları giderebilmek kolay değil. Benim önerim; ‘Tüm bölgede market alışverişleri online olsun, biz belediyeler de bu alışveriş siparişlerini taşıyalım. Yardımcı olalım. Eczanelerden de aynı keza. Bugün yine öyle bir gündem var, yine öyle bir gelişme olabilir. Ama bizim kendi başımıza alabileceğimiz bir karar değil, hükümetin bu konuda karar üretmesi lazımdır.”
“Sokağa taşınmayın!”
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölge halkına da çağrı da bulundu: “Sakın ola ki, halkımız ‘Onlar yapmıyor biz yapalım’ diyip, yol sokaklara taşınmasın, sonuçta bu bir topluluk yaratır. Gereken çalışmaları biz hükümet yetkilileri ile yapıyoruz.”