Vaka market çalışanı değil, emekli

“Yeni vaka emekli bir vatandaşımız”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ayrıca Sağlık Bakanını bölgeye çağırdığında Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’i de toplantıya davet ettiğini ve bu toplantıda Sağlık Bakanından bölgenin karantinaya alınması talebinde bulunduğunu belirtti.

Aktuğ, şunları kaydetti: “Bölgedeki vaka sayısının artmaması ve mevcut tedirginliği önlemek adına hem Başbakanımızdan hem de Sağlık Bakanımızdan bölgenin karantinaya alınmasını talep ettim. Lapta-Alsancak-Karşıyaka nüfusu ortalama 25 bin. Bu insanların market alışverişleri, elzem ihtiyaçları var. Bunları giderebilmek kolay değil. Benim önerim; ‘Tüm bölgede market alışverişleri online olsun, biz belediyeler de bu alışveriş siparişlerini taşıyalım. Yardımcı olalım. Eczanelerden de aynı keza. Bugün yine öyle bir gündem var, yine öyle bir gelişme olabilir. Ama bizim kendi başımıza alabileceğimiz bir karar değil, hükümetin bu konuda karar üretmesi lazımdır.”

“Sokağa taşınmayın!”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölge halkına da çağrı da bulundu: “Sakın ola ki, halkımız ‘Onlar yapmıyor biz yapalım’ diyip, yol sokaklara taşınmasın, sonuçta bu bir topluluk yaratır. Gereken çalışmaları biz hükümet yetkilileri ile yapıyoruz.”