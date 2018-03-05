Bağzıbağlı’ndan muhteşem defile

Dünyaca ünlü modacımız Raşit Bağzıbağlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Defilede ünlü manken Çağla Şıkel podyuma çıktı:

175 BİN TL BAĞIŞLANDI: 30 parça kıyafetten oluşan Raşit Bağzıbağlı imzalı “Merit Özel Koleksiyonu” büyük ilgi gördü. Defileden elde edilen 175 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı.



ÜNLÜ İSİMLER VE SİYASİLER KATILDI: Çağla Şıkel’in baş manken olarak podyuma çıktığı defileyi Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan çok sayıda özel davetli izledi. Siyah beyaz konseptli defileyi izleyenler arasında Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, Sosyal Toplum Örgütleri, Alişan ile nişanlısı Buse Varol, Amina Gülşe, Erhan Yazıcıoğlu ve Hakan Akkaya yer aldı

Dünyaca ünlü modacımız Raşit Bağzıbağlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Raşit Bağzıbağlı’nın “Merit Özel Koleksiyonu”nun sergilendiği defilede ünlü manken Çağla Şıkel podyuma çıktı. Defile sonunda Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kıyafet açık artırma ile 95 bin liraya satıldı. Defilede ayrıca Johnson Divesy, Galeri Kristal, İpek Perde, Aşan İnşaat, Akgünler Turizm ve ismini vermek istemeyen bir hayırseverin bağışlarıyla toplanan 80 bin TL de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı.

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı ile yeni bir projeye imza attı. 30 parça kıyafetten oluşan Raşit Bağzıbağlı imzalı “Merit Özel Koleksiyonu” önceki akşam düzenlenen defile ile Merit Crystal Cove Hotel Balo Salonu’nda sergilendi.

Çağla Şıkel’in baş manken olarak podyuma çıktığı defileyi çok sayıda özel davetli takip etti. Siyah beyaz konseptli defileyi izleyenler arasında Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, Sosyal Toplum Örgütleri, Alişan ile nişanlısı Buse Varol, Amina Gülşe, Erhan Yazıcıoğlu ve Hakan Akkaya yer aldı.

Defileden elde edilen gelir Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı



Koreografisini Yasin Soy’un hazırladığı defilede mankenlere Merit Oda Orkestrası eşlik etti. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan genç yeteneklerden oluşan Merit Oda Orkestrası klasik parçalar eşliğinde sergilenen kıyafetler büyük beğeni kazandı. Defilenin sonunda koleksiyonda yer alan kıyafetlerden biri açık arttırma usulü 15 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Değerli taşlarla bezeli Raşit Bağzıbağlı imzalı bu özel kıyafet 95 bin TL’ye bir hayırsever tarafından satın alındı. Defileden elde edilen 175 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı. Gece Merit Crystal Cove Scala Bar’da düzenlenen “After Party” ile taçlandı.

“Engelsiz bir yaşam için”



Engelsiz bir dünya yaratmak adına sorumluluklarının bulunduğunu belirten Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Raşit Bağzıbağlı ile ikinci kez bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Raşit Bağzıbağlı ile 27 Mayıs 2017’de düzenledikleri ilk defilenin gelirinin de Kuzey Kıbrıs’ta Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ne bağışlandığını hatırlatan Hanzade Özbaş, “Raşit bey, Kuzey Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin gurur duyduğu bir modacımızdır. Bizimle güç birliği yaparak desteğini esirgemeyen Raşit Bağzıbağlı’ya, Koreograf Yasin Soy’a ve ekibine Merit ailesi adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve çok değerli modacılarımız Vural Gökçaylı, Dilek Hanif, Hakkan Akkaya’nın katkılarıyla devam ettirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize sanatın başka alanlarında da devam edeceğiz. Sponsorluklarımızla değerli adamızı kültür ve sanat alanında canlandırma, bunun yanı sıra dernek, vakıf ve kurumlara da destek sağlama çabasındayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk

Bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı için çok şanslı olduğunu belirten Raşit Bağzıbağlı ise, “Merit ailesiyle birlikte böylesi anlamlı bir projede yer almak benim için çok gurur verici. Merit ile ikinci projemiz bu. Aslen Kıbrıslı olduğum için Merit ile Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak ayrıca önemli benim için. Ayrıca, son günlerde yaşanan olumsuzluklara gerçekten çok üzülüyoruz. Ama işimize de devam ediyoruz. Duygularımız, hissiyatımız onlarla beraber, buradan da onları anıyoruz. Bu bir eğlence değil. Sonuç olarak bir iş. Hayat ne yazık ki devam ediyor. Bu tür etkinliklerle şehitlerimize, Mehmet’çik Vakfı’na yardımlar yapabiliriz. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmalıyız. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki de geçekleştirdik ve canlı orkestra eşliğinde defilemizi başarıyla sunduk. Bizden desteğini esirgemeyen Merit ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.