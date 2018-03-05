Besim: Sigara denetimleri başladı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kapalı alanlarda sigara içme yasağına uyulması gerektiğini vurguladı.

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nı uygulama yetkisinin Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde olduğunu, bu yasadan yola çıkarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin bugünden itibaren tüm kapalı alanlarda sigara denetimlerine başladığını bildiren Sağlık Bakanı Besim, “Bu denetimler, kamu kurum ve kuruluşlarında, lokanta, kafeterya, büfe, kahvehane, pastane ve benzeri toplu tüketim yerlerinin tüm kapalı alanlarında yapılacaktır. Kumarhane, bar, disko ve gece kulüpleri de bu yasa çerçevesinde yasaya uygun olarak denetlenecektir” dedi.

Besim, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlardan beklentilerinin; yasaya uymaları, uyulmadığını gördükleri yerlerde ise Sağlık Bakanlığı web sitesine mesaj göndererek veya Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne şahsen ulaşarak duyuruda ve şikâyette bulunmaları olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Kapalı alanlarda sigara içme yasağına uyulması gerekir.

Bilindiği üzere KKTC’de 2008 yılında yürürlüğe giren 44/2008 Sayılı ”Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” ile kapalı alanda sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ancak ”alkollü içki satılsın veya satılmasın lokanta, kafeterya, büfe, kahvehane, pastane ve benzeri toplu tüketim yerlerinin kapalı alanları” ile ”kumarhane, disko, gece kulübü ve barlarda” bu yasak 1 Ocak 2010’a kadar askıya alınmıştı.

Bu tarihten sonra dönem dönem sigara yasağı uygulanmaya çalışılmışsa da, bu uygulamada maalesef hiç bir zaman tam anlamıyla başarılı ve etkin olunamadığı gözlemlendi.

Sigaranın tartışılmaz zararları, artık dünya genelinde çok iyi bilinmektedir. Dünya genelinde birçok ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak olmasına rağmen ülkemizde bu yasanın uygulanamaması kabul edilemez.

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nı uygulama yetkisi KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri’ndedir. Bu yasadan yola çıkarak KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 5 Mart 2018 tarihinden itibaren tüm kapalı alanlarda sigara denetimlerini başlatmıştır.

Bu denetimler, kamu kurum ve kuruluşlarında, lokanta, kafeterya, büfe, kahvehane, pastane ve benzeri toplu tüketim yerlerinin tüm kapalı alanlarında yapılacaktır. Kumarhane, bar, disko ve gece kulüpleri de bu yasa çerçevesinde yasaya uygun olarak denetlenecektir.

KKTC Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızdan beklentimiz yasaya uymaları, uyulmadığını gördükleri yerlerde ise Sağlık Bakanlığı web sitesine mesaj göndererek veya Temel Sağlık Hizmetlerine şahsen ulaşarak duyuruda ve şikâyette bulunmalarıdır.

Hukuk devleti olmak yasalara uymayı gerektirir. Yasaları uygulamak ise yürütmenin görevidir.

Biz bu dönemde gerek hükümet gerekse Sağlık Bakanlığı olarak yetki alanımızda olan her yasayı uygulamayı, çağdışı kalmış yasaları ise güncellemeyi kendimize görev bildik.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu konuda bize destek olmalarıdır. Bu ülkeyi hep birlikte el ele vererek düzelteceğiz. Hukuk ve sağlık hepimize gereklidir.”