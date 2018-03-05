Sinemaya kral ve kraliçe aranıyor

Yıllar önce Yeşilçam’ın Kral-Kraliçesinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik “Artiz Yarışması” günümüzde “2.Sinema Güzeli Yarışması” adıyla, Vizyon Production, Bonart Ajans ve aylık Bonne Vie Dergisi iş birliği organizasyonuyla 4 Nisan Çarşamba gecesi, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de ikinci kez gerçekleştirilecek. Yarışmanın öncesinde jüri koltuğuna oturacak ünlü isimler Wow İstanbul Hotel & Convention Center Choppers Point’te düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi ve yetenekli gençler seçmek üzere yarışmanın startını verdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışma Türkiye’nin zorunlu olarak başlattığı Afrin Harekatı nedeniyle Türk Kızılayı ve Engelsiz Yaşam Vakfı işbirliğiyle Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği yararina gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Film-San Vakfı’nın manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “2.Sinema Güzeli Yarışması”nın bugüne kadar belli olan jüri üyeleri arasında sinema, TV, spor ve sahne sektörünün ünlü yapımcıları ve oyuncuları bulunuyor. Genç yetenekleri seçecek olan jüri üyeleri Şükrü Avşar (Avşar Film), Mehmet Yiğit Alp (NTC Medya), Devlet Devrim (Film-San Vakfı Bşk.Yrd.), Müjdat Gezen, Aydan Şener, Salih Güney, Wilma Elles, Tamer Karadağlı, Sema Şimşek, Coşkun Sabah, Hamdi Alkan, Selen Görgüzel, Erman Toroğlu, Şoray Uzun, Kendi, Zafer Gündoğdu (Fotografçı ), Modacı Burcu Aynur ve Muammer Kapucuoğlu (Klass Magazin Dergisi) gibi önemli isimlerden oluşuyor. İlk üç dereceyi paylaşacak kız ve erkek yarışmacılara ödül olarak, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk ve kamera önü eğitimi, Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi’nden kamera önü ve oyunculuk eğitimini, Ayça Kuru Akademisi’nden zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, imaj ve stil danışmanlığı eğitimlerini ücretsiz olarak alacaklar.

Sunuculuklarını Ayça Kuru ve Volkan Severcan, kırmızı halı röportajları ise Nuri Alço yapacağı “2.Sinema Güzeli Yarışması”na şimdiye kadar bin beşyüzün üzerinde başvuru yapıldığı belirtildi. Daha once Azerbaycan eylemesi de yapılan yarışmaya yurt dışından da büyük ilgi olduğu kaydedildi. Gelen başvurular arasından ön jüri tarafından canlı eleme yapılarak seçilecek olan 14 kız – 14 erkek finale gitmeye hak kazanacaklar.

Basın toplantısı öncesi şehitler için saygı duruşu

Geçen yılın kral ve kralicesi seçilerek taç giyen Dilara Gülsün Meydancı ve Orhan Öztürk’ün de katıldıkları basın toplantısı başlamadan önce jüri üyeleri ve yarışma komitesi üyeleri şehitler için saygı duruşunda bulundular ve istiklal marşını okudular. Geçtiğimiz yıl yarışmanın sunuculuğunu yapan ve bir otelde acımasızca sırtından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’da alkışlarla anıldı.Yarışma komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ise yaptığı konuşmada “Ülkemizde sinema ve dizi film sektörü büyük bir hızla gelişiyor dünyaya açılıyor. Buna bağlı olarak yeni yüzlere ihtiyaç var. Geçtiğimiz yıl çok başarılı bir iş çıkarttık. Bu yıl ikinciside yine aynı başarı ile yapılacak. Yarışmaya büyük bir ilgi var” dedi. Yarışmanın gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanacak “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde Müjdat Gezen, Bahar Öztan, ve Hababam Sınıfı Oyuncuları’na Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü de verilecek.

1961’de ilk kez seçilen “Sinema Güzeli” Devlet Devrim’de juride

Sinema Güzeli Yarışması’nın jüri üyeleri arasında bu yıl çok önemli bir isim de var. 1961 yılında Tamer Yiğit ile birlikte ilk kez Sinema Güzeli seçilen Devlet Devrim genrç yetenekleri seçecek isimlerden biri olacak. Şu sıralar Film –San Vakfı’nda Engin Çağlar ile başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapan ünlü sinema sanatçısı “Bu jüri üyeliği görevini yapmak beni eski yıllarıma götürdü. İnanın şu anda kalbin küt küt atıyor. Çok heyecanlıyım” dedi. Geçtiğimiz yıl birinci seçilen Dilara Gülsün Meydancı , basın toplantısında ünlü yıldızın yayına gelerek tacını ona taktı ve Devlet Devrim’e nostalji yaşattı.

TV 8,5 tarafından banttan yayınlanacak gala gecesinde yarışmacılar Paul Martin firmasının kreasyonlarıyla Avni Kütükoğlu’nun hazırlayacağı Yeşilçam filmlerinden bölümler sergileyecek, finalde ise Suena Blanco by Burcu Aynur”un Kreasyonlarını sergileyecekler. Konuk sanatçılar Kendi, keman sanatçısı ve göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İlker Eser mini konserler verirken, Levent Köksal Dans Grubu 70’li yılların danslarıyla sahne alacak. Yarışma sonundaki partide ise Orkestra Grand Active & Solist Çisem konseri olacak. Basın toplantısına jüri üyeleri, yarışma komitesi üyeleri, Survivor 2017 yşarışmacılarından Burçak Tuncer ve Tuğçe Melis Demir’in yanı sıra organizasyona destek veren firmaların temsilcileri de katıldılar. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.sinemaguzeli.com’a girerek kayıt formunu doldurmaları gerekiyor.