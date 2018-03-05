8. Orkide Yürüyüşü yapıldı

Denizli – Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” dün yaklaşık 200 kişinin katılımı ile 8. kez gerçekleştirildi.

Gürsel KARAGÖZ

Saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) giriş kapısı önünden toplanıldı.

Dernek başkanı Mehmet Türkay Fotalı, Lefke Kaymakam’ı Halil Çorba ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra Lefke Belediyesi Halk Dansları folklor ekibi folklor gösterileri sundu.

Katılımcıların, Lefke Avrupa Üniversitesi Ana Giriş Kapısı’nda toplanmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, dernek olarak bölgede yetişen nadide çiçeklerden biri olan orkideler ve diğer güzellikleri paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da ülkemizdeki güzelliklerin değerinin bilinmesi gereğine dikkati çekerek, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da orkidelerin bölgenin önemli bir değeri olduğuna vurgu yaparak, bölgedeki değerlerin bu tür etkinliklerle daha fazla anlam bulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Dernek basın sözcüsü Atila Karaderi’nin Yürüyüş, güzergâh hakkında bilgi verilmesi ile katılımcılar, 6,7 kilometrelik parkurda rehber eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş başlangıç noktasında son buldu.

Katılımcılara katılım belgesi yanında, su ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Katılımcılar flora ve fauna zenginliği yanında muhteşem peyzaj görüntüye sahip parkurda yürürken, fotoğraf çekmeyi ve farklı bir gün yaşamanın keyfini yaşadılar.

Yürüyüşe, Lefke bölgesinden, Güzelyurt, Lefkoşa, Girne bölgesinden çok sayıda katılım oldu.