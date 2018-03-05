AB’de, Kıbrıs vatandaşlığı satın alan Rus oligark endişesi

Güney Kıbrıs’ın, ‘yatırım ve para karşılığında’ ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı satışı yapması, tepkilere neden oldu.

Rum medyasına yansıyan haberlere göre özellikle ünlü Rus işadamlarının kolay bir şekilde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı alması, Avrupa Birliği’nde rahatsızlık yaratmaya başladı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberini sayfalarına taşıyan Rum medyası, ‘Rus oligark Oleg Deripaska’nın Avrupa Birliği içerisinde vizesiz ve rahat dolaşım için tartışmalı bir şekilde vatandaşlık aldığını’ yazdı. Milyarder Rus oligarklar ve Ukraynalı elitlere parayla vatandaşlık sağlayan Rumlar bu sayede son 4 yıl içinde 4 milyar euro para kazanmıştı.

Deripaska’nın, ABD Başkanı Donald Trump’un eski kampanya yöneticisi Paul paulafort ile bağlantılı biri olduğuna işaret edilen haberlerde, “AB pasaportu alan Rusların endişeye neden olduğu” ifade edildi. Derispaka’nın yanında ünlü işadamı Viktor Vekselberg’e de vatandaşlık verildiği kaydedilen haberlerde iki işadamının Kremli’ne yakın olduğuna vurgu yapıldı. Vekselberg’in sözcüsü AB vatandaşlığını yalanlamasına rağmen, Rum medyası “Vekselberg’in vatandaşlık aldığını” yazdı. The Guardian gazetesi Rusya Lideri Vladimir Putin’e yakın Deripaska ve Vekselberg ile ilgili ABD’de bir rapor hazırlandığını da yazdı.

‘ETİK DIŞI, ÇARPIK BİR DURUM’

Rumların, AB vatandaşlığı verme konusunda yeterince önlemler almadığı kaydedilen haberlere göre; Rus işadamları için ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ AB vatandaşlığı almak için ana yol haline geldi. Rumların verdiği tartışmalı vatandaşlıklarla ilgili açıklama yapan Portekizli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ana Gomez, AB vatandaşlığı verilmesini giderek endişe verici olarak değerlendirdi. Gomez, “Vatandaşlıklar etik dışı, çarpık ve endişe verici” dedi. Rumların sadece AB pasaportu satmadığını ifade eden Gomez, “Rumların Avrupa vatandaşlığı pazarladığını” söyledi ve AB vatandaşlığı alan işadamlarının zenginliklerinin incelenmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Rum medaysı, Japon işadamı Nobuyoshi Fujisawa’ya da vatandaşlık verildiğini yazdı. Haberlerde, “Japonya’da ikinci bir vatandaşlık alınması durumunda, Japon vatandaşlığından feragat edilmesi kuralı bulunduğu ve Fujisawa’nın, bunu bilmesine rağmen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığını aldığı da” ifade edildi.