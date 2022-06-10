Bağımsızlık Yolu Güneşköy halkı ile buluştu

Bağımsızlık Yolu, Omorfo Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Güneşköy’de bölge halkı ile buluştu. Bölge halkının buluşmasında, güncel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, bu konularda Bağımsızlık Yolu’nun izlediği mücadele haritası üzerinde duruldu.

Kamusal toplu taşıma, nüfus politikaları, çağdaş vatandaşlık yasası, mevcut çalışma izinleri dışında yeni çalışma izni verilmemesi talebi, üretime dayalı olmayan sermaye teşviklerinin kaldırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunulurken, Bağımsızlık Yolu’nun bu konularda yürüttüğü politik mücadele anlatıldı.

Yaşanan ekonomik krizde emekçilerin yeterince bedel ödediği bir süreç yaşanırken, ultrazenginlerin de bedel ödeme zamanının gelip geçtiğini, emekçilerin direnecek gücünün kalmadığını anlatan Bağımsızlık Yolu yetkilileri Ultra Zenginlere Servet Vergisi talebini bir kez daha hatırlattı. Ayrıca tarımsal arazi zenginliği olan bölgenin toprak ve su kaynaklarının korunması gerekliliği üzerinde duruldu.

Bölge halkının sorunlarından biri olan MTA kuyularından oluşan kirlilik üzerine de görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, açılan kuyularla bölge sularının kirlendiği ve değerli tarım arazilerinin üretimi zorlaştığı aktarıldı. Bölge halkı Güneşköy’ün Türkiye Su Temin Projesi’ne dahil olmadığı halde ve su teminini kendi öz kaynaklarıyla oluşturmasına rağmen, Su Temin Projesine göre fiyatlandırıldıklarını ilettiler.